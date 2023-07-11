Він наголосив, що українське військо вже відповідає стандратам НАТО, як і дії наших військових.

Україна має зробити велику домашню роботу з повноцінного переходу на стандарти НАТО. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"НАТО – це не тільки військовий альянс, це ще і про демократію, це ще про права людини, про свободу слова і про багато чинників, які є в демократичній країні", – заявив він в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Данілова, перш за все Україні потрібно "дуже багато зробити" в цій галузі. Водночас він наголосив, що українське військо вже відповідає стандартам НАТО, як і дії наших військових.

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Коментуючи питання переходу на технічне озброєння на стандарти НАТО, секретар РНБО зазначив, що цей процес зрушився з мертвої точки. Він зауважив, що станом на 24 лютого ми мали дуже мало одиниць озброєння їхнього стандарту, але зараз такиї одиниць все більше і більше.

"Те, що ми сьогодні почули і почуємо завтра, – це будуть визначні дні для нашої історії. Звичайно, хотілося б з першого разу і відразу. Але маємо на увазі, що в Альянс входить 31 країна і кожна країна має дати згоду. Це непростий процес. Але я впевнений, що ми цей шлях пройдемо", – резюмував Данілов.

Шлях України до НАТО: головні новини

11 липня керівники країни НАТО погодилися прибрати вимогу про виконання ПДЧ для України. Це сприятиме зменшенню шляху України до членства в Альянсі з двоетапного процесу до одноетапного. Проте країни НАТО все ж мають деякі умови, серед яких реформи в оборонному секторі і приведення української армії до стандартів армій країн НАТО.

Це стало відомо на полях саміту НАТО, який 11 і 12 липня проходить у столиці Литви – Вільнюсі. У підсумковому комюніке саміту голів держав і урядів країн-членів НАТО наголошується, що майбутнє України в Альянсі. Там також відзначили прогрес нашої країни в питанні проведення реформ. Україна стає більш взаємосумісною і політично інтегрованою з НАТО.

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