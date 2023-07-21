Зеленський назвав це важливою новиною.

Республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь представили проект резолюції щодо підтримки Сенатом США швидкого вступу України до НАТО.

Про це повідомила посол України в США Оксана Марченко у Facebook. Вона зазначила, що у документі сенатори закликають американського лідера Джо Байдена співпрацювати з лідерами НАТО для розробки чіткого, комплексного шляху вступу України до Альянсу.

У проекті резолюції наголошується, що Сенат вважає вступ України до НАТО критично важливим для запобігання майбутнім війнам, сприяння миру та забезпечення майбутньої безпеки Європи та світу. Також у документі вказується підтримка уряду та народи України з боку Сенату у цій "неспровокованій війні, яка триває понад 500 днів, тоді як вони продовжують захищати свій суверенітет і боротися за те, щоб залишатися незалежною, вільною та демократичною нацією".

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Президент України Володимир Зеленський назвав проект резолюції сенаторів важливою новиною.

"Дійсно, лише це може надійно убезпечити Україну та всю нашу Європу, нашу демократію та свободу від нових російських агресій. Що ширший простір НАТО, то ширший простір миру та спільної безпеки", - написав він у Twitter.

Вступ України до НАТО

11 липня керівники країни НАТО під час саміту Альянсу погодилися прибрати вимогу про виконання ПДЧ для України. Це сприятиме зменшенню шляху України до членства в Альянсі з двоетапного процесу до одноетапного. При цьому президент США Джо Байден заявляв, що він не спрощуватиме шлях для членства України в Північноатлантичному альянсі.

У РНБО заявили, що Україна має зробити велику домашню роботу з повноцінного переходу на стандарти НАТО.

Згідно з дослідженнями, перспектива членства України в НАТО та ЄС є ключовими факторами, які мотивують українських біженців повертатися з Польщі на Батьківщину після закінчення війни.

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