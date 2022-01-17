"НАТО плюс": чи посилить Україну новий статус

У розпал перемовин НАТО з Росією республіканці з Палати представників Конгресу США запропонували визнати Україну країною "НАТО плюс". УНІАН розбирався, про що йдеться у цій ініціативі, що такий статус дає Україні та які перспективи підтримки цієї ідеї.

Дедалі очевидною метою РФ стає не наступ на Україну, а послаблення всієї Європи. Доказом цього є те, що війська біля українських кордонів використовуються як ключовий важіль шантажу, а абсурдний ультиматум - як casus belli, тобто штучний привід для початку війни (в даному випадку, посилення агресії РФ проти України навіть до повномасштабного вторгнення).

Дипломатичний тиждень в Європі завершився без результатів. Де б США не зустрічались з Росією - у Женеві, Брюсселі чи Відні - тет-а-тет або на майданчиках НАТО чи ОБСЄ - світ лише переконується, що діалог з країною-агресором, як, власне, і перемовини з терористами, вести не варто.

Водночас, про марність переговорів мова не йде, адже самодискредитація РФ з відвертим хамством в заявах та абсурдними вимогами до Альянсу лише укріпила підтримку України з боку країн-членів НАТО.

Зокрема, генсек НАТО Йенс Столтенберг на останній прес-конференції фактично назвав Росію окупантом, вказавши що це саме Росія "окупувала Крим та Донбас", саме від неї "йде загроза".

Американські законопроекти на користь України

Урвався терпець і в Сполучених Штатів. Адже спочатку Кремль шантажем примусив президента США зустрітись з Путіним, який вимагав "гарантій безпеки" та погрожував "військовою відповіддю", а потім все одно відмовився обговорювати у Женеві питання щодо ракет. Тож не можна виключити, що в США дійшли розуміння: настав час відповісти на ультиматум Росії та врівноважити позиції Заходу. При цьому, заспокоювати агресора доведеться вже не погрозами про "страшні наслідки", а реальними кроками.

Саме їх, вочевидь, здійснили члени Конгресу США, які у самий розпал дипломатичного тижня внесли на підтримку України одразу кілька важливих законопроектів.

"Я би розглядав внесення цих проектів як підтримання переговорної позиції США минулого тижня. Окрім того, дійсно є законодавці, які переймаються Україною. Тобто ці законопроекти є напрацюванням законодавців та Білого дому", — розповів УНІАН політолог-американіст Владислав Фарапонов.

Зокрема, закономірною реакцією на зустріч в Женеві стали останні два Білі, представлені у Верхній палаті американського Сенату 12-13 січня. Обидва вони стосуються прискорення надання безпекової допомоги Україні та введення санкцій проти Росії. Так, сенатор-республіканець Марко Рубіо запропонував проект №3513 "Про введення санкцій проти РФ на випадок порушення територіальної цілісності України". А сенатор від демократів Роберт Менендес вніс проект №3488 "Про протидію агресії РФ проти України та східноєвропейських союзників", яким запропонував ввести санкції особисто проти російського президента Володимира Путіна, його оточення та банківських установ РФ.

Також резонансу набув Біль, внесений 10 січня, республіканцем Палати представників з міжнародних справ Майклом Макколом, який запропонував надати Україні допомогу та визнати країною в статусі "НАТО плюс".

Новий статус для України

Законопроект Маккола про "Гарантування української незалежності через підсилення її оборони" №6367 став відомим під назвою GUARD, з англійської - Захист. Саме це слово складають в абревіатурі перші літери з назви проекту: "Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense".

Викладений на 44 сторінках документ передбачає посилення України на усіх стратегічних напрямках.

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Володимир Путін повинен взяти до відома, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі", — заявив автор законопроекта Майкл Маккол.

Ці слова підсилює те, що документ передбачає притягнення Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", щоб зірвати його запуск. А також відкидає пропозицію Москви про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності.

Найважливіші статті цієї ініціативи стосуються підтримки України у сфері озброєння.

"Цей законопроект суттєво збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка необхідна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО і мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США", — зазначає республіканець Майк Роджерс.

В цьому контексті американці вважають не зайвим надати Україні ще один особливий статус. "Визначення України членом спільноти держав "НАТО плюс", до якої нині входять Японія, Австралія, Республіка Корея, Ізраїль та Нова Зеландія", — йдеться в тексті законопроекту. Мовляв, він забезпечить прискорений продаж деяких американських оборонних товарів і послуг.

"Але це ніякий не статус, а пропозиція розглядати Україну серед групи країн, які мають пільгові умови отримання озброєння за пришвидшеною процедурою. Тобто конгресмени пропонують включити Україну по всім питанням військово-технічного співробітництва до таких же позицій, які мають ці країни, отримуючи американську військову допомогу", — розповів УНІАН надзвичайний і повноважний посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

За його словами, також серед ключових блоків - політична підтримка, зокрема, в сфері зовнішньої політики. "Йдеться про наполягання на призначенні посла США в Україні. Також передбачається виділення коштів в розмірі 50 мільйонів доларів на підтримку реформ та підсилення таких інституцій, як НАБУ. Очевидно, йдеться про позицію Конгресу про те, що українська влада має виконати всі зобов’язання, взяті нею раніше", — розповів Чалий.

І ще одне – згідно з цим документом, буде ініційовано перевірку, за підсумками якої Росію можуть оголосити спонсором тероризму.

До чого тут НАТО?

Експерти не виключають, що законопроект про статус "НАТО плюс" є законодавчою хитрістю конгресменів, які хотіли б оголосити Україну основним союзником США поза НАТО (але такий статус не надається за ініціативою Конгресу США).

"Є формати співпраці США з країнами, які не є членами НАТО, але є союзниками Америки поза НАТО (Major non-NATO ally), який передбачає якісно інший рівень військово-технічної, економічної співпраці, тощо, — пояснює Владислав Фарапонов. — Але оскільки такий статус, згідно з законодавством, надає президент (за 30 днів сповіщає Конгрес про такий намір), то конгресмени не можуть це назвати саме так. Але за змістом - це одне і теж. Тобто Україну прирівнюють до mnna status. Це американська юридична новація".

В документі підкреслено, що цим статусом США поглиблює співпрацю з країною, яка прагне стати частиною Північноатлантичного альянсу: "Застосування та виконання положень закону щодо України: протягом п’ятирічного періоду, починаючи з дати введення в дію цього Акту, на підтримку США прагнень України до НАТО, у тому числі шляхом роботи над Планом дій щодо членства, або поки Україна не здає на зберігання свій документ про приєднання до Північноатлантичного договору в Державному департаменті у Вашингтоні, Україна буде розглядатися як країна, зазначена в положеннях закону".

Втім, стосовно нового формату співпраці з США в експертів є й застереження.

"У мене є деякі сумніви, що подібний формат може підходити Україні. Тому що, в принципі, це може бути заміною членства. І тоді "НАТО плюс" дозволить лише поглиблювати співпрацю між НАТО та Україною. Але він не містить в собі виконання статті 5 Вашингтонського договору. Тобто колективної оборони НАТО. Таким чином, мені здається, що для України цього замало", — розповів УНІАН керівник аналітичної групи "Да Вінчі" Анатолій Баронін.

Попри те, що євроатлантичний курс вже закріплено в Конституції України, чи не буде отримання статусу "НАТО плюс" помилкою, і Україна вже не отримає членства в Альянсі ніколи?

На думку голови Громадської Ліги "Україна-НАТО" Сергія Джержа, така форма співпраці, з одного боку, дійсно може оминати фактор набуття членства. З іншого боку, може об’єднати країни НАТО на підтримку України. Принаймні, зменшить кількість скептиків.

"Ми були і партнером НАТО, і стратегічним партнером, і тепер маємо програму розширених можливостей. Серед країн-членів ніхто не заперечує, що Україна-таки буде членом Альянсу. Втім, на практиці деякі питання буксують. Наприклад, коли Німеччина блокувала https://www.unian.ua/politics/nimechchina-blokuye-postachannya-zbroji-ukrajini-cherez-nato-reznikov-novini-ukrajina-11639893.html продаж Україні снайперських гвинтівок", – зазначає він.

Перспективи ухвалення

Співавторами законопроекту виступили 10 конгресменів-республікаців. Але проблема у тому, що документ можуть не схвалити в Палаті представників. Наразі його передано до комітетів з іноземних справ, судової влади, а також комітету з питань збройних сил та регламентного. Адже, по-перше, більшість в Палаті складають демократи. По-друге, проект передбачає введення санкцій проти "Північного потоку-2", які вже були провалені Сенатом 14 січня у іншій ініціативі.

"Законопроект GUARD — однопартійна ініціатива республіканців. Вони в деяких питаннях йдуть далі, ніж демократи. Та в деяких питаннях – це підштовхування, в тому числі й тиск на адміністрацію Джозефа Байдена", - нагадує екс-посол України в США Валерій Чалий.

Втім, списувати проект GUARD з рахунків ще зарано. "Найближчим часом проходження цього законопроекту навряд чи здійсниться. Але в майбутньому це може бути зроблено. Особливо, якщо республіканці отримають більші позиції після проміжних виборів до Конгресу (вони призначені на 8 листопада 2022 року, - УНІАН", - каже Чалий.

На сайті Конгресу США можна знайти близько 40 документів за 2021-2022 роки, в яких згадується Україна. Деякі з "ранніх" досі перебувають на розгляді у профільних комітетах. Тож чи зможе Конгрес повернутись до цієї ініціативи майже за рік?

"І в нижній, і в верхній палаті є люди, які системи підтримують Україну. Є навіть група підтримки України в Конгресі. Але я не відчуваю оптимізму з приводу цього законопроекту, — розповіла УНІАН голова Інституту демократії та розвитку "PolitA" Катерина Одарченко. — По суті, це ініціатива окремих депутатів. Не будемо говорити про їх щирість, але треба розуміти: вони також працюють зі своїми ідеями, зі своїм виборцем".

"Обидва законопроекти про санкції, теоретично, можуть бути ухвалені. Щоправда законопроект Менендеса — лише в разі ескалації, - наголошує американіст Владислав Фарапоненко. - Це двопартійне питання. Тому я би не ставив долю ухвалення саме цих санкцій на терези "демократи – республіканці". А от законопроект "НАТО плюс" залежить під політичної волі Білого дому. А там зараз навряд чи забажають дратувати Росію цим статусом".

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Поза сумнівом, розпочаті прямі перемовини Заходу та Росії грають на руку Україні. Три раунди переговорів завершились не здачею наших інтересів, а укріпленням підтримки - як з боку США, так і з боку інших країн НАТО. Чим більше в Кремлі проявляють неповагу до інших країн, тим менше скептиків щодо України залишається. І, чи отримає Україна сьогодні статус позаблокового партнера США, чи ні, сама поява такої ініціативи є позитивною для нас новиною.

Торги Заходу та Росії щодо так званих гарантій безпеки, очевидно, триватимуть і надалі. Але, поки вони з’ясовують стосунки, головний мінус для України – російські війська стоять біля українських кордонів.

Анастасія Світлевська