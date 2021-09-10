Глава держави вважає, що світ ризикує нічого не зрозуміти з уроків COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський порівняв появу нових вірусів у світі з випуском нових моделей смартфонів iPhone.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час конференції YES Brainstorming на тему "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".

"Сьогодні ми говоримо про кроки виживання після COVID. Та на мою думку, біда у тому, що ми обговорюємо нові виклики, думаючи, що подолали старі виклики. Мені здається - це самообман. І це вочевидь без досліджень і без тестів. Я вважаю, що головний меседж COVID-19 не в тому, що варто посилити біологічну безпеку, розвивати медицину і буди більш гнучким в бізнесі, усе це важливо, але будь-який лікар вам скаже, що лікувати треба не симптоми, а першопричину. І це сучасна політика світу - я вважаю, що це і є головна проблема, головна причина COVID-19", - зазначив президент.

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"У світі завжди будуть з'являтися нові віруси, нові загрози, нові бомби, але світ продовжує змагання за озброєння та війну за ринки, за ринки впливу, за економіку інших держав, не тільки своєї. Ядерна, хімічна, біологічна, інформаційна зброя - ось чого на сьогодні прагне світ, бо це сила, це вплив, це влада, але в такому випадку нові віруси будуть з'являтися щороку, впевнений, як новий iPhone - COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23, а потім нові бренди, нові цифри, нові вакцини, що як зарядки для тих самих айфонів будуть підходити тільки до окремого вірусу", - зауважив Зеленський.

На думку глави держави, це не вирішує головного завдання – досягти колективного імунітету.

"Я не лікар, і ставити діагноз, мені здається, ставити зарано. Але мені здається, що світ ризикує нічого не зрозуміти, а після COVID-19 він його може подолати, але він не набуває колективного імунітету, бо все вирішує індивідуально кожен сам за себе", - наголосив Зеленський.

"Світ каже про згуртованість та об'єднання заради розв'язання проблем війни, зміни клімату і ядерної зброї, голоду, бідності, але усе це - декларації. Бо згуртований світ - він тільки сьогодні у Facebook, коли усі публікують слова підтримки під час пожеж в Австралії, повені у США, коли всі одноголосно співчувають Афганістану або Україні, проти якої Росія веде війну, але це не реальні (слова - УНІАН), це віртуальна реальність", - додав президент України.

Нагадаємо, як писав УНІАН, за даними KSE, наразі у багатьох регіонах ситуація погіршується, зокрема, знижується рівень контролю над поширенням захворюваності на COVID-19, зростає коефіцієнт виявлення нових випадків, який переходить за рекомендований ВООЗ показник, що має становити до 5%.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Віталій Саєнко