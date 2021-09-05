Для російської влади тема Криму "не існує", стверджує спікер Путіна.

Питання про приналежність Криму не може бути темою зустрічі лідерів РФ і України Володимира Путіна й Володимира Зеленського.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Россия-1", повідомляє ТАСС.

"Річ у тому, що для нас же не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Російської Федерації", – сказав Пєсков.

Він підкреслив, що в такому вигляді це не може бути пунктом порядку денного переговорів.

"Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися. Що називається, віз і нині там", – додав прес-секретар президента РФ.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що ніяка підготовка до ймовірної зустрічі Зеленського і Путіна не ведетьсяПри цьому представник Кремля запевнив, що Росія підтверджує бажання йти на нормалізацію відносин з Україною.

"Якщо говорити про політичну волю президента Путіна - він її чітко підтвердив і перепідтвердив: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться, і, по ідеї, це треба, звичайно, виправляти. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", – сказав Пєсков.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися. У Кремлі стверджували, що не проти заходу. Дата і місце зустрічі Зеленського і Путіна поки точно невідомі.

Нагадаємо, РФ захопила український Крим у 2014 році. Україна і низка її союзників не визнали анексію території. Росію покарали за агресію – були запроваджені санкції.

Російська влада вже не раз заявляла, що не збирається обговорювати питання Криму, оскільки для них воно "закрите".

Для деокупації Криму було створено новий формат – це "Кримська платформа". В Україні наприкінці серпня вже відбувся перший саміт "Кримської платформи". На саміті було багато представників різних країн.

Автори: Світлана Закелова, Екатерина Присяжнюк