Влада країни готова до конструктивного діалогу з Росією, але поважає й інтереси партнерів у Східній Європі.

Нова керівна коаліція в Німеччині вимагає від Росії негайно припинити війну на Донбасі та повернути незаконно анексований Крим Україні. Водночас вона виступає за тісну співпрацю з Москвою.

Про це йдеться у тексті коаліційної угоди, інформує Spiegel.

Нова влада Німеччини готова до конструктивного діалогу з Росією, але поважає й інтереси партнерів у Східній Європі.

Читайте такожНімеччина наполягає на поверненні Росії за стіл переговорів у "нормандському форматі""Ми вимагаємо негайно покласти край спробам дестабілізації України, насильству на сході України та незаконній анексії Криму. Шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України та зняття відповідних санкцій залежить від повного виконання мінських угод. Ми за вирішення заморожених конфліктів в регіоні", - йдеться в угоді.

Коаліція заявила про бажання тісно співпрацювати з Москвою в енергетичних питаннях і розв'язанні глобальних проблем, але розкритикувала обмеження громадянських і демократичних свобод в Росії.

В угоді декларується намір запустити безвізові поїздки між Німеччиною і Росією для молоді до 25 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Німеччині назвали ім'я нового канцлера. Ним став соціал-демократ Олаф Шольц.

Три партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення керівної коаліції. До її складу разом із соціал-демократами увійшли "Зелені" та Вільна демократична партія.

Ангела Меркель після відходу зі своєї посади більше не планує займатися політикою.

26 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

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Автор: Марта Гичко