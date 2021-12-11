Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО.

Кремль розуміє, що не має шансів підписати договір, який гарантував би президенту РФ Володимиру Путіну невступ України в НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до російського керівництва джерела.

Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися.

Джерела агентства фактично підтвердили, що ескалація на російсько-українському прикордонні, зокрема, стосується спроб Росії нашкодити перспективам членства України в НАТО з подальшим розміщенням зброї військового альянсу в бік Росії.

За словами західних офіційних осіб, наразі немає ніяких ознак того, що РФ припинила накопичувати війська біля України. Москва не пом’якшила і своєї агресивної риторики в бік Києва.

Однак, за словами співрозмовників Bloomberg, Кремль, як і раніше, побоюється починати повномасштабну війну проти України, розуміючи, що це спричинить хвилю нових і жорсткіших санкцій та запеклий опір у зоні бойових дій.

Читайте такожЗеленський розкрив можливу роль США у "нормандському" форматіВолодимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Проте 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ біля України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

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Автор: Яна Ставська