Шольц не відповів, чи готова країна "заморозити" запуск "ПП-2" у випадку нового нападу Росії на Україну.

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про існуючі ризики вторгнення Росії до України.

Про це йшлося на прес-конференції у Берліні нової правлячої коаліції ФРН.

У Шольца поцікавилися, що готовий новий уряд призупинити "Північний потік-2" у відповідь на шантаж Росії наступом на Україну. На що майбутній канцлер відповів без уточнень щодо долі проекту РФ: "Безпека у Європі передбачає дотримання принципів".

"Це включає непорушність кордонів. Ніхто не може перегортати підручники з історії, щоби перекроювати кордони. Це було б неприйнятною ситуацією, якщо б виникла загроза для України. Ось чому ми дуже чітко це розуміємо", – відповів Шольц.

Читайте такожВідповідь на санкції: Білорусь відмовиться від товарів з ЄС та СШАВін додав, що зовнішню політику Німеччини у майбутньому визначатиме трансатлантичне партнерство.

"Розуміння співробітництва між демократичними країнами світу важливе. Німеччина повинна усвідомлювати відмінність інших країн з різними формами й баченням управління", – сказав Шольц.

Раніше повідомлялося, що український посол Андрій Мельник підготував Шольцу план заходів, покликаних "вгамувати" загарбницький "апетит" Росії й запобігти новому наступу на Україну.

5 грудня соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліцію з "зеленими" та Вільною демократичною партією. Очікується, що інші партії також схвалять Угоду найближчими днями.

Позиція нової коаліції Німеччини щодо України

24 листопада Соціал-демократична партія Німеччини (СДПГ), партії "Союз-90"/"зелені" та Вільна демократична партія представили коаліційну угоду.

В угоді зазначається, що новий уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі. Також Німеччина має намір поглибити енергетичне партнерство з Україною, зокрема у галузях відновлювальних джерел енергії, виробництва водню.

Кандидатом на посаду канцлера ФРН є Олаф Шольц (СДПГ).

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Автор: Яна Ставська