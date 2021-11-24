Новину про те, хто стане наступником Меркель, офіційно повідомлять сьогодні на прес-конференції у Берліні.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення керівної коаліції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За підсумками виборів до Бундестагу соціал-демократи посіли перше місце. Зокрема, вони випередили християнських демократів, з якими зараз формують уряд.

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Про розподіл міністерств і про те, що Шольц очолить уряд, оголосять о 16:00 за київським часом на прес-конференції в Берліні.

Блок християнських демократів, до якого належить канцлер Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж було у них до виборів.

Хоча повноваження Меркель офіційно припинилися, вона продовжує виконувати свої обов'язки до того, як не буде сформовано новий уряд.

Як повідомляв УНІАН, Ангела Меркель після відходу зі своєї посади більше не планує займатися політикою.

26 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

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Автор: Марта Гичко