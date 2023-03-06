Найменш популярні свята серед українців - День Перемоги та День праці (1 травня).

Найпопулярнішими святами серед українців є Великдень, Різдво та День Незалежності України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 14 по 22 лютого. Так, більшість населення України святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 69% відповідно.

Наступними за популярністю є День Незалежності України - 63% і День захисників і захисниць України (54%).

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"Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці з відсотком у 52%", - йдеться у результатах дослідження.

Крім того, День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця мають відповідно 29%, 25%, 22%.

Найменш популярні свята серед українців - День Перемоги та День праці (1 травня) - лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

"Як бачимо, популярність головних релігійних свят суттєво не змінилася, Пасха і Різдво Христове продовжують займати перші місця. Найбільші зміни відбулися зі ставленням до Дня Незалежності України і Дня захисників і захисниць України. День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше (а у 2013 році до нападу Росії на Україну це взагалі було одним із найменш популярних свят – лише 12% вважало його важливим чи улюбленим)", - розповіли соціологи.

Зазначається, що минулоріч День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз вже - серед 54% українців, а День конституції за останній рік став вдвічі більш популярним (з 14% до 29%).

"Ставлення до Нового року майже не змінилося (несуттєве зниження з 55% до 52%), але це свято спустилося з майже першого місця на 5-те. Ставлення до Міжнародного жіночого дня погіршилося, його популярність за останні два роки знизилася з 34% до 25%, серед жінок він трохи більш популярний (29%), ніж серед чоловіків (23%). У 2013 це свято було одним з найбільш улюблених, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%). Суттєво зменшилася також популярність дня Перемоги (з 30% до 13%) і Дня праці 1 травня (з 12% до 5%)", - сказано у дослідженні.

Як проводилось опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) серед 2002 дорослих респондентів, які мешкали на території України у межах, які контролювалися владою до 24 лютого 2022 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Свята в Україні - деталі

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в "Дії", з них понад 1,3 млн голосів за те, щоб залишити цей день вихідним.

Соціологічні опитування показали, що цього року більш як половина українців святкували Різдво 7 січня, дедалі більше людей починають святкувати тільки 25 грудня. Опитування в "Дії" показало, що майже 60% українців підтримують святкування Різдва 25 грудня.