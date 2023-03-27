Президент Володимир Зеленський наголосив, що громадяни не повинні бути подумки далеко від війни, хоча завдяки українським воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох.
"Постійно, незмінно максимум уваги - ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави й суспільства. Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася", - сказав він у вечірньому відеозверненні.
Зеленський наголосив, що зараз так само, як і рік тому, українцям не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки українським воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох.
"Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги. Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу", - сказав він.
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