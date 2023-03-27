Президент закликав громадян підтримувати українських військових та долучатися до зборів волонтерів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що громадяни не повинні бути подумки далеко від війни, хоча завдяки українським воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох.

"Постійно, незмінно максимум уваги - ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави й суспільства. Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що зараз так само, як і рік тому, українцям не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки українським воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох.

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"Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги. Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу", - сказав він.

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