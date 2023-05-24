Швейцарія хоче перепродати ці танки назад до Німеччини, яка є їхнім виробником.

Уряд Швейцарії прийняв рішення про поетапне виведення з експлуатації 25 основних бойових танків Leopard 2.

Таким чином Федеральна рада підтримала пропозицію Комісії з політики безпеки Національної ради (SiK-n), що надалі дозволить перепродати ці танки Німеччині. Про це пише SRF.

Відзначається, що 96 списаних основних бойових танків армії Leopard 2 знаходяться на зберіганні в Швейцарії. SiK-n просить у Великої палати дозволити списання 25 таких танків. Комісія хоче, щоб танки німецького виробника були продані назад.

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Федеральна рада пише, що з цих 96 танків самій армії потрібно 71. Інші 25 можна було б продати без шкоди для самоокупності.

Зброя для України - позиція Швейцарії

Як повідомляв УНІАН, Швейцарія раніше категорично відмовилася постачати Україні зброю і заборонила іншим країнам передавати озброєння, раніше куплене у Швейцарії. Президент Швейцарії Ален Берсе заявляв, що швейцарська зброя не повинна використовуватися на війні в Україні.

На початку березня з'явилася інформація, що Швейцарія вирішила знищити британські зенітні ракети Rapier, які могли б стати в нагоді українським системам ППО.

Законодавство Швейцарії передбачає можливість відправити ЗРК Rapier в Україну. Для цього достатньо було б повернути дану зброю до країни-виробника, і потім Британія прийняла б рішення. Повернення зброї виробнику не вважається реекспортом, але Швейцарія навіть не направила запит до Лондона.

У квітні Ален Берсе пояснив небажання передавати Україні зброю тим, що Швейцарія не порушуватиме свої закони про нейтральний статус держави заради цього.

Однак у травні обидві палати парламенту Швейцарії - Національна рада і Рада кантонів - підтримали зміни до закону про засоби військового призначення. Це має дозволити постачання військових матеріалів в Україну в майбутньому.

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