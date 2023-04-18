Швейцарія все ще не дозволяє навіть реекспорт своєї зброї з інших країн.

Швейцарія не порушуватиме свої закони про нейтральний статус держави заради постачання зброї Україні. Про це заявив президент країни Ален Берсе на брифінгу у Берліні.

Він підкреслив, що Швейцарію "не можна просити порушувати наші власні закони", закликаючи дозволити реекспорт швейцарської зброї в Україну.

За словами Берсета, дискусії про позицію Швейцарії щодо реекспорту зброї в Україну тривають, але в даний час про такі поставки не може бути й мови. Він послався на швейцарський закон, який "ясно про це говорить".

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Війна в Україні - позиція Швейцарії

Швейцарія є нейтральною державою, яка не перебуває ані в ЄС, ані в НАТО. З цієї ж причини Швейцарія категорично відмовилася постачати Україні свою зброю і навіть заборонила іншим країнам віддавати Україні раніше куплену ними швейцарську зброю.

Загальне обурення в цьому контексті викликало рішення швейцарських військових утилізувати застарілі, але все ще придатні до використання зенітні ракети. Це було зроблено на тлі того, як решта Європи збирала "з миру по нитці" системи ППО для України, яку постійно атакує російський агресор.

Водночас слід визнати, що Швейцарія приєдналася до всіх загальноєвропейських санкцій проти Росії. За деякими оцінками, цим рішенням влада країни вже порушила свій дорогоцінний нейтралітет.

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