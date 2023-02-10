Вони послалися на закон про військові матеріали.

Швейцарія відхилила запит Іспанії на реекспорт швейцарських засобів протиповітряної оборони в Україну.

Про це заявив представник Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) в коментарі CNN. Уряд відмовив у дозволі на реекспорт двох зенітних гармат, пославшись на порушення закону країни про військові матеріали.

"Саме з тієї ж причини ми відхилили подібний запит з Данії та Німеччини минулого року", - пояснив прес-секретар SECO Фабіан Майенфіш.

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Позиція Швейцарії у війні

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Швейцарія скасувала нейтралітет і ввела санкції проти Росії, а також закрила небо для російських літаків.

У березні вони пообіцяли виділити близько 85 мільйонів доларів США на гуманітарну допомогу Україні.

У квітні країна відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard, в червні - Данії в передачі броньованих машин Piranha III. У листопаді вони знову відмовили Німеччині, пояснивши це принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет.

У січні 2023 року Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що Швейцарія ветує поставку Україні військових матеріалів з Іспанії.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що до парламенту Швейцарії представили законопроект, який дозволить дозволяти реекспорт швейцарської зброї в країни з такими ж демократичними цінностями.

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