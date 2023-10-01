Під час візиту Боррель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після відвідання Одеси приїхав до Києва.

Про це політик повідомив у соцмережі. Під час візиту Боррель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Політики вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у війні проти РФ.

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Візит Борреля в Україну

30 вересня до Одеси прибув із неанонсованим візитом головний дипломат Євросоюзу – високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Його прес-служба опублікувала відео з коротким інтерв’ю дипломата, записаним в стінах Спасо-Преображенського собору, що зазнав руйнувань під час російського ракетного удару в липні цього року. Він підкреслив, що ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від "варварського руйнування Росією". За словами Борреля, його візит до Одеси є демонстрацією того, що ЄС підтримуватиме Україну в її боротьбі фінансово та військовими ресурсами.

23 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі в межах своєї кампанії по знищенню української інфраструктури з експорту зерна. Одна з ракет влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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