За його словами, процес покарання винних у воєнних злочинах в Україні тільки розпочинається.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - це тільки початок процесу.

Як написав Боррель у Twitter, Путін не зможе уникнути відповідальності за злочини проти України.

"Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин щодо незаконної депортації та передачі дітей з України до Росії є початком процесу притягнення до відповідальності. Ми цінуємо та підтримуємо роботу МСК. Не може бути жодної безкарності", – написав Боррель.

Ордер на арешт Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав міжнародні ордери на арешт Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Як зазначили у суді, є "розумні підстави" вважати, що російській президент несе особисту відповідальність за депортацію дітей з України.

Ордер уповноважує правоохоронців 123 країн арештувати Путіна. Спікер очільника Росії Дмитро Пєсков стверджував, що видача ордера є неприйнятною. Варто зазначити, що український лідер Володимир Зеленський назвав таке рішення МКС історичним.

Президент США Байден заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна є "дуже сильною позицією".

Вас також можуть зацікавити новини: