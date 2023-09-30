Головний дипломат Євросоюзу прибув з неанонсованим візитом в Україну.

До Одеси прибув із неанонсованим візитом головний дипломат Євросоюзу – високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Його прес-служба опублікувала відео з коротким інтерв’ю дипломата, записаним в стінах Спасо-Преображенського собору, що зазнав істотних руйнувань під час російського ракетного удару в липні цього року.

"Одеса – прекрасне історичне місто. Вона повинна бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу, мультиетнічному суспільству, своїй красі та історії. Натомість вона з'являється в новинах ось так – як часта мішень путінської війни, що руйнує портову інфраструктуру та стародавні церкви. Це гарний приклад того, як Росія намагається знищити Україну", – зазначив Боррель, вказуючи на стіни напівзруйнованого собору.

Він підкреслив, що ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від "варварського руйнування Росією".

Коментуючи річницю формальної анексії Росією українських територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, дипломат наголосив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією. За словами Борреля, його візит до Одеси є демонстрацією того, що ЄС підтримуватиме Україну в її боротьбі фінансово та військовими ресурсами.

Ракетний удар росіян по Спасо-Преображенському собору в Одесі

Як писав УНІАН, у ніч проти 23 липня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі в межах своєї кампанії по знищенню української інфраструктури з експорту зерна. Одна з ракет влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор Української православної церкви (Московський патріархат).

Клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук розповів, що руйнування були колосальні: "влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху". За його словами, порушено фундамент собору, центральні палі, половина будівлі залишилася без даху, пошкоджено ліпнину, вилетіли всі вікна. Крім того, шкоди додала пожежа, що виникла після удару.

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