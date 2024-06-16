Країна є одним з учасників Римського статуту.

Путін зможе взяти участь у другому "Глобальному саміті миру", незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амхерд на пресконференції, пише BBC. За її словами, для кремлівського правителя зможуть зробити виняток. Росія повинна брати участь у переговорах, однак необхідно дотримуватися статуту Організації Об'єднаних Націй, додала Амхерд.

Міністр закордонних справ країни Іньяціо Кассіс підтвердив, що це було б законним. "Звичайно, ми повинні зробити це спільно з МКС. Але держава, що приймає, може зробити винятки з цього питання", - цитує його Reuters.

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Ордер на арешт Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації дітей з українських окупованих територій.

Тепер Путіна можуть затримати на території всіх країн, які ратифікували Римський статут. Восени Римський статут про Міжнародний кримінальний суд ратифікував парламент Вірменії.

У Росії заявили, що не визнають це рішення, а також оголосили в розшук прокурора МКС Каріма Хана, голову Петра Хофманьського, першого віцепрезидента Луса дель Кармен Ібаньєс Каррансу та німецького суддю Бертрама Шмітта.

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