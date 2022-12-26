Слідчі дії відбувалися і у підрядників обласної адміністрації.

26 грудня Національне антикорупційне бюро України проводить серію обшуків у кримінальній справі щодо "Великого будівництва" на Дніпропетровщині.

Як повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела, детективи НАБУ проводять слідчі дії у приміщенні Дніпропетровської ОВА, зокрема, кабінеті її очільника Валентина Резніченка.

Також обшуки відбуваються у Департаменті житлово-комунального господарства, що відповідальний за закупівлі під час реконструкції доріг, та низці інших департаментів ОВА.

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Крім цього, слідчі дії відбувалися у підрядників ДОВА, зокрема, у приміщеннях фірми "Будінвест Інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач також повідомив, що НАБУ проводить обшуки у координатора "Великого будівництва" від Офісу президента Юрія Голика. Слідчі дії відбуваються у котежному містечку "Коник" в Києві.

"Обшуки проходять в рамках справи щодо фітнес-тренерки Яни Хланти, яка пов’язана з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, і фірми "Будінвест Інжинірінг", яка лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг в області", – заявив Ткач.

Ситуація в Одеській мерії - підозри віце-мерам і обшуки

Напередодні правоохоронці провели обшуки в приміщеннях Одеської міськради. У слідчих діях брали участь представники НАБУ.

Згодом стало відомо про затримання учасників злочинного угруповання, що контролювало бюджет міста і мерію. Серед підозрюваних опинилися одеський бізнесмен, екс-депутат Одеської міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine і бенефіціар групи Vertex United Борис Кауфман, екс-нардеп Олександр Грановський.

Вищий антикорупційний суд заарештував обох із можливістю вийти під заставу у розмірі 129 та 124 мільйонів гривень відповідно. Кауфман скористався цією можливістю.

Вже 9 грудня трьом віце-мерам Одеси, яких, за версією слідства, контролювали Кауфман і Грановський, повідомили про підозру. 23 грудня стало відомо про допит міського голови Одеси Геннадія Труханова.

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