Його звинувачують у створенні злочинної організації, яка контролювала посадових осіб Одеської міськради.

Одеський бізнесмен Борис Кауфман вийшов з СІЗО під заставу в 129 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його адвоката. Заставу внесли в день арешту. Зараз він знаходиться в Києві.

Йому заборонено відлучатися з Києва та Одеси без дозволу. Також Кауфман зобов'язаний повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи, здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.

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Адвокат заявив журналістам, що на сьогоднішній день у них є тільки повідомлення про підозру від НАБУ, в яких "не описані злочини і факти порушень", а до трьох ймовірних епізодів "Кауфман не має ніякого відношення".

Справа Кауфмана: що відомо

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося про проведення обшуків в мерії Одеси.

Правоохоронці затримали учасників злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міськраду і бюджет міста.

Повідомлялося, що серед фігурантів – одеський бізнесмен, колишній депутат Одеської міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine і бенефіціар групи Vertex United Борис Кауфман, його бізнес-партнер Олександр Грановський і ще одна людина.

7 грудня Вищий антикорупційний суд заарештував Кауфмана з можливістю внесення застави в розмірі 129 мільйонів гривень.

За даними слідства, він є співорганізатором злочинної організації, яка тримала на контролі посадових осіб Одеської міської ради, бюджетні видатки міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини.

Назавтра ВАКС заарештував Грановського. Він може вийти, якщо внесе заставу в розмірі 124 мільйонів гривень.

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