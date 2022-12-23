На даний момент не повідомляється, в рамках якої справи ведуться слідчі дії.

Правоохоронці взялися за мера Одеси Геннадія Труханова. Співробітники Національного антикорупційного бюро України в п'ятницю, 23 грудня, допитують політика.

За даними Одеського видання "Думська", Труханов на допиті в НАБУ, але не повідомляється в рамках якої саме справи.

Журналісти УНІАН звернулися за коментарями до компетентних органів, але інформацію про допит Труханова не змогли ні підтвердити, ні спростувати.

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Обшуки в мерії Одеси - що відомо

5 грудня в Одесі правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, яка контролювала бюджет міста і мерію.

При цьому серед підозрюваних виявився одеський бізнесмен, екс-депутат Одеської міськради, мажоритарний власник тютюнового гіганта TEDIS Ukraine і бенефіціар групи Vertex United Борис Кауфман, а також екс-нардеп Олександр Грановський. 7 грудня ВАКС заарештував Кауфмана з можливістю вийти під заставу в розмірі 129 мільйонів гривень, чеєм бізнесмен скористався, тому вийшов із СІЗО.

8 грудня суд заарештував Грановського з можливістю вийти під заставу в розмірі 124 мільйонів гривень. Крім того, заарештували і довірену особу злочинної організації. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 19,8 мільйона гривень.

9 грудня правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві трьом віце-мерам Одеси, яких контролювали відомий бізнесмен Борис Кауфман і екс-нардепутат Олександр Грановський.

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