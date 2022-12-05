Правоохоронці вилучають документи.

Правоохоронці нагрянули з обшуками в приміщення мерії Одеси Слідчі дії відбуваються за участю представників Національного антикорупційного бюро.

За даними місцевого видання Думська, в ході обшуків вилучають документи в юридичному і фінансовому департаментах, а також в кабінетах мера Одеси Геннадія Труханова і його заступників.

В рамках якого кримінального провадження ведуться слідчі дії, поки невідомо.

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Водночас повідомляється, що великого бізнесмена Бориса Кауфмана і його бізнес-партнера Олександра Грановського затримали детективи НАБУ. Зазначається, що з ними затримали ще одного підозрюваного.

Повідомляється, що равоохоронці викрили "злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста".

"5 грудня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадових осіб Одеської міської ради, та вчиненні інших корупційних злочинів. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України", - йдеться в повідомленні в повідомленні.

За даними слідства, з осені 2021 року злочинці контролювали забудову Одеси, місцевий бюджет, роботу комунальних підприємств.

"Фактично злочинна організація тримала під контролем всі значні бюджетні витрати Одеси і погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників і депутатів місцевої ради, які і забезпечували прийняття потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - вказали в САП.

Справа Труханова - що відомо

6 жовтня тодішня глава ГПУ Ірина Венедіктова повідомила, що підписала п'ять підозр в рамках розслідування кримінального провадження про причетність мера Одеси Труханова захоплення землі.

Пізніше в САП заявили, що меру Одеси і ще трьом посадовцям міськради повідомили підозру за ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України. Всього до схеми причетні 16 осіб - 10 з них є членами злочинної організації, а решта – співучасники.

Зазначається, що у період з 2016 до 2019 років зазначені особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для подальшої забудови. В результаті цього шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшли у приватну власність. Також з місцевого бюджету було незаконно витрачено 131 мільйон гривень.

11 жовтня 2021 року ВАКС обрав запобіжний захід для Труханова у вигляді застави в більш ніж 30 мільйонів гривень.

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