Там зазначили, що проводитимуть консультації з французькою стороною.

Офіс генпрокурора очікує на отримання повного рішення суду у Франції щодо відмови видати українській стороні бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це заявили в прес-службі Офісу генпрокурора. Там зазначили, що будуть консультуватися щодо подальших дій з цього питання з французькими колегами.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що надали всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції Жеваго і французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег щодо видачі бізнесмена Україні.

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Але, судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена.

"Офіс генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду. Після цього будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій", - йдеться у коментарі прес-служби.

Справа Жеваго

30 березня суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго.

Восени 2019 року Жеваго було повідомлено про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн банку "Фінанси та кредит". Після цього його оголосили в розшук по Україні, а влітку 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошений у міжнародний розшук.

27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

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