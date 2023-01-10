Український мільярдер вніс заставу у розмірі один мільйон євро.

Екс-нардеп, український мільярдер Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти. Він відмічається у поліцейському відділку.

Як пише "Українська правда", Жеваго заборонили покидати територію материкової Франції.

"Жеваго вніс заставу. Проживає в Куршевелі. Понеділок - середа - п’ятниця відмічається у відділку. Не може покидати материкову Францію", - інформує видання, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

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Раніше Генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував рішення суду випустити Жеваго під заставу.

Справа Жеваго та його затримання у Франції

15 липня 2021 року у ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук народного депутата Верховної Ради III–VIII скликань, колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

У бюро нагадали, що 27 вересня 2019 року екс-депутату було повідомлено про підозру, адже він як колишній власник банку організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

Жеваго був затриманий 27 грудня 2022 року у Куршевелі (Франція).

4 січня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Жеваго про відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит" та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Позов розглядатиме Господарський суд Києва.