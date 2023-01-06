Слухання у справі про екстрадицію Жеваго в Україну призначено на 19 січня.

Суд у Шамбері на сході Франції ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго до слухань у справі про екстрадицію в Україну.

Як повідомляє Reuters, суд погодився звільнити його під заставу в 1 мільйон євро (1,05 мільйона доларів), що підтверджує звіт одного з адвокатів Жеваго Франсуа Зімере.

Згідно з рішенням суду Жеваго не може залишити територію Франції. Він має передати владі свої два паспорти, відзначатися в місцевій поліції три рази на тиждень і відповідати на судові виклики.

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Слухання у справі про екстрадицію призначено на 19 січня.

Справа Костянтина Жеваго:

Костянтин Жеваго - народний депутат III-VIII скликань і колишній власник банку "Фінанси та Кредит". У 2015 році Нацбанк України визнав цю фінансову установу неплатоспроможною, ліцензію банку було відкликано, розпочато процедуру ліквідації. Через три роки Фонд гарантування вкладів заявив, що перед банкрутством з банку Жеваго незаконно вивели майже 5 млрд гривень.

У вересні 2019 року ДБР повідомило екс-нардепу про підозру в організації розтрати грошей фінустанови. Сам Жеваго стверджував, що махінації без його відома проводили тодішні менеджери банку, але на допити в ДБР не з'являвся. 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що Жеваго оголошений у розшук. У листопаді 2019 року тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що Жеваго виїхав з України в одну з країн Європи. ЗМІ повідомляли, що йдеться про Швейцарію.

У червні 2020-го року суд дозволив заарештувати бізнесмена. 15 липня 2021 року в ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук.

У серпні 2022 року ЗМІ встановили, що Жеваго в Монако. Його помітили на його власній яхті "Z".

27 грудня 2022 року на елітному курорті в Куршевелі (Франція) екс-нардепа затримали. Зараз готуються документи для екстрадиції.

30 грудня 2022 року Жеваго вийшов з Ради директорів Ferrexpo.

4 січня 2023 року Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на 46 мільярдів гривень.

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