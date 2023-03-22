Екс-нардеп використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

За ініціативи Державного бюро розслідувань суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є колишній народний депутат, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Як повідомляє прес-служба ДБР, цей гелікоптер належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Сам Жеваго використовував його в особистих цілях, коли перебував в Україні.

Слідчі встановили місцеперебування гелікоптера та провели всі необхідні дії щодо його арешту.

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Справа Жеваго: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2021 року у ДБР повідомили, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Костянтина Жеваго. У бюро нагадали, що 27 вересня 2019 року екс-депутату було повідомлено про підозру, адже він як колишній власник банку організував розтрату 113 млн доларів цієї фінустанови. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним.

Жеваго був затриманий 27 грудня 2022 року у Куршевелі (Франція). Згодом стало відомо, що мільярдер Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти. Він відмічається у поліцейському відділку.

4 січня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Жеваго про відшкодування збитків банку "Фінанси та кредит" та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Позов розглядатиме Господарський суд Києва.

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