Відповідний указ №74/2023 від 11 лютого опублікований на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Дзюбу з посади заступника командувача Нацгвардії.

Відповідний указ №74/2023 від 11 лютого опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - йдеться у тексті указу.

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Останні кадрові новини

Новий рік в держапараті розпочався гучними звільненнями. 24 січня президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій.

Зокрема, звільнено Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОДА.

Також президент звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Іншим указом він призначив його заступником керівника Офісу президента.

Коментуючи ці кадрові рішення, у вечірньому відеозверненні президент зазначив, що це чергові кадрові рішення, і відповідні кроки будуть прийматися і надалі.

Крім того, Офіс генпрокурора звільнив керівників п'ятьох обласних прокуратур, генпрокурор Андрій Костін також звільнив свого заступника Олексія Симоненка та призначив нову трійку заступників. А Кабінет Міністрів звільнив ряд заступників міністрів в Міноборони, Мінсоцполітики та Міністерстві розвитку громад та території.

Також з’являлися чутки про те, що Сергія Гайдая найближчим часом можуть звільнити з посади голови Луганської обласної військової адміністрації, а також, ймовірно, відправлять у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

31 січня Зеленський анонсував нові кадрові рішення.

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