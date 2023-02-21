Посади отримали відомий волонтер та екс-нардеп.

Кабінет Міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони.

Як повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, Віталія Дейнегу призначено заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Це 39-річний український волонтер, громадський діяч, засновник і у 2014-2020 роках керівник благодійного фонду "Повернись живим". Раніше цей фонд допомагав українським військовим, які воювали на сході України. З початку повномасштабної війни допомагає військовим й на інших напрямках.

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Також заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції було призначено 46-річного Андрія Шевченка, колишнього журналіста і нардепа V, VI та VII скликань та експосла України у Канаді

Очільник відомства вже прокоментував призначення. Він зазначив, що Дейнегу та Шевченка призначили за його поданням.

"Нові заступники - done. … Це безперечне посилення команди міністерства. Попереду ще багато викликів і кропіткої роботи! Вітаю у команді! Все буде Україна!", – написав він.

Кадрові зміни в Міноборони України

24 січня після скандалу із закупівлею послуг харчування для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишилися у команді міністерства, але як радники міністра.

Згодом Резніков подав на посаду першого заступника міністра кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Його було призначено 14 лютого.

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