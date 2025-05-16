Олена Зеленська зателефонувала чоловіку після того, як побачила суперечку в записі.

Сварка президентів України та США в Овальному кабінеті Білого дому наприкінці лютого стала важким емоційним випробуванням для Володимира Зеленського, але йому вдалося зберегти спокій. Про це в інтерв’ю журналістці ТСН Марічці Падалко розповіла дружина президента Олена Зеленська.

За словами першої леді, в той вечір вона була "чимось зайнята" і не дивилася пряму трансляцію зустрічі в Овальному кабінеті. Тож про конфлікт між президентами вона дізналася в той момент, коли вже з’явилися реакції та аналітичні коментарі.

"Потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що реакція була така ж сама, як і в мене", — розповіла Олена Зеленська.

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На її думку, президенту було важко витримати таке напруження, тож вона вирішила зателефонувати йому і спитати, як він почувається після того, що сталося.

"Я спитала, що там, як. Він каже: "Нормально, все нормально. Ми працюємо. Все, пока". Ну, він стійкий. Я не думаю, що це йому було приємно і не складно. А вже ж це був для нього виклик емоційний, важкий. Проте все нормально", — розповіла Олена Зеленська.

Сварка в Овальному кабінеті

Як писав УНІАН, 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому відбулася публічна суперечка між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом. Під час зустрічі, що транслювалася наживо, обидва лідери вступили в емоційну перепалку, перебиваючи один одного. Трамп заявив Зеленському: "Ваша країна у великій біді. Ви не виграєте... У вас є до біса хороший шанс вийти з цього в порядку завдяки нам... У вас немає козирів".

Після цього американська сторона звинуватила Україну у неготовності обговорювати закінчення війни і вигнала українську делегацію з Білого дому.

Міжнародна реакція була неоднозначною. Більшість європейських лідерів висловили свою підтримку Україні і її президенту. Але дехто, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підтримали Трампа, назвавши його дії мужнім відстоюванням миру.

Деякі аналітики висунули припущення, що сварка була зумисне спровокована Трампом, аби дати привід скоротити допомогу Україні і послабити стратегічні позиції Києва.

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