Прем’єр-міністр Угорщини наразі єдиний, хто публічно підтримав Трампа, а не Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж відреагував на невдалі переговори президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа, підтримавши останнього.

Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі Х.

Він, зокрема, подякував Трампу за те, що той "мужньо стояв за мир".

Відео дня

"Сильні створюють мир, слабкі - війну. Сьогодні президент Дональд Трамп мужньо стояв за мир. Навіть якщо багатьом це було важко засвоїти. Дякую, пане Президенте!" - написав Орбан.

Реакції інших лідерів на події в Білому домі 28 лютого

Як повідомляв раніше УНІАН, іноземні лідери та політики висловлюють підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському після невдалих переговорів у Сполучених Штатах Америки.

Зокрема слова підтримки адресували українській стороні прем'єр-міністр Польіщ Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон, голова іспанського уряду Педро Санчес, сенатор від Каліфорнії Адам Шифф, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: