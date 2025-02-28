Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж відреагував на невдалі переговори президентів України Володимира Зеленського і США Дональда Трампа, підтримавши останнього.
Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі Х.
Він, зокрема, подякував Трампу за те, що той "мужньо стояв за мир".
"Сильні створюють мир, слабкі - війну. Сьогодні президент Дональд Трамп мужньо стояв за мир. Навіть якщо багатьом це було важко засвоїти. Дякую, пане Президенте!" - написав Орбан.
Реакції інших лідерів на події в Білому домі 28 лютого
Як повідомляв раніше УНІАН, іноземні лідери та політики висловлюють підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському після невдалих переговорів у Сполучених Штатах Америки.
Зокрема слова підтримки адресували українській стороні прем'єр-міністр Польіщ Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон, голова іспанського уряду Педро Санчес, сенатор від Каліфорнії Адам Шифф, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок тощо.