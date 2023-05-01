Радбез ООН "безпорадний і неефективний", коли йдеться про агресію РФ проти України.

Наразі Організація об'єднаних націй не здатна змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу. Він зазначив, що понад 20 років світ дозволяв і пробачав Путіну майже все.

"Більш як два десятки років світ дозволяв і пробачав путіну практично все. По суті, це було потурання його планам створення автократії, якій абсолютно плювати на будь-які рішення регіональних і глобальних організацій", - сказав Кислиця.

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За його словами, проблема полягає не в тому, що Росія має право вето на Раді безпеки ООН. Адже, навіть якщо Радбез ухвалить резолюцію про негайне припинення війни та виведення російських військ з України, Путін на це не погодиться й не припинить війну.

"Уявімо собі, що РФ втратила можливість застосовувати право вето, і на стіл лягає проект рішення РБ про негайне припинення війни й виведення військ. РБ це ухвалює, і що далі? Рішення надсилається Путіну, він його читає. І що - піднімає слухавку урядового телефону й дає наказ Шойгу його виконати? Облиште ці ілюзії", - сказав Кислиця.

Він додав, що з одного боку, Радбез ООН "безпорадний і неефективний", коли йдеться про агресію РФ проти України, а з іншого - на його порядку денному перебуває майже півсотні питань.

"Тобто лише українське питання, яке є одним із найбільш системних, на сьогодні не може бути бодай якось вирішене в Раді Безпеки ООН. Але було б неправдою казати, що з інших питань Радбез неефективний", - зазначив постпред України.

Росія в ООН - новини

Як повідомляв УНІАН, у квітні країна-терорист Росія головувала у Раді безпеки ООН. До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, які мають право вето (США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія, котра чомусь посіла місце СРСР), а також 10 інших країн-членів на ротаційній основі. Кожна країна по черзі головує в РБ ООН.

На початку квітня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, "але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо це змінити". А президент України Володимир Зеленський назвав головування РФ "абсурдною і деструктивною" ситуацією, котра свідчить про "повне банкрутство таких інститутів" міжнародної безпеки як ООН.

Західні дипломати кілька разів покидали зал Ради Безпеки ООН за час головування РФ. Вперше, коли трибуну надали російський уповноваженій з прав дитини Марії Львовій-Бєловій, яку звинувачують у воєнних злочинах.

А під час одного з засідань представники Великої Британії Барбара Вудворд і США Лінда Томас-Грінфілд розкритикували лицемірство Росії після агресивної промови міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Російський "дипломат" під час свого виступу видав чергову безглузду тираду про цілі війни, яку Росія розв'язала проти України та захищав це вторгнення, згадуючи НАТО і "київський режим".

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