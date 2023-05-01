У Південно-Африканській Республіці відзначили, що їм доведеться виконати ордер Міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна, якщо він приїде в країну.

Влада Південної Африки попросила російського диктатора Володимира Путіна не приїжджати на саміт BRICS, який запланований в Йоганнесбурзі на серпень, а взяти участь по відеозв'язку.

Як пише Sunday Times із посиланням на південнофариканських чиновників, ПАР доведеться виконати ордер Міжнародного кримінального суду і заарештувати Путіна, якщо він приїде в країну.

"У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", - сказав чиновник.

Відео дня

Видання зазначає, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса створив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який повинен вивчити можливі варіанти у зв'язку з видачею ордера на арешт Путіна.

За словами джерела Sunday Times, комітету не вдасться знайти інших варіантів, окрім як участі Путіна в саміті BRICS по відеозв'язку.

"Єдиний варіант, який у нас є - це підключитися через Teams або Zoom із Москви", - сказав урядовець.

Зараз ПАР веде переговори про це з російським керівництвом.

Sunday Times пише, що Південно-Африканська Республіка відмовилася підтримати санкції проти Росії або засудити її агресію в Україні. Однак видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна за звинуваченням у насильницькій депортації українських дітей з окупованої Росією території, поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.

Південно-Африканська Республіка входить до числа країн, що підписали Римський статут, який зобов'язує її виконувати рішення МКС. Після видачі ордера ПАР звернулася за юридичними консультаціями з приводу своїх зобов'язань заарештувати Путіна.

Ордер МКС на арешт Путіна

Російського воєнного злочинця Володимира Путіна запросили взяти участь у саміт глав п'яти країн із економікою, що розвивається - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки (BRICS).

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у скоєнні військових злочинів в Україні. Це означає, що 123 держави світу, у тому числі ПАР, повинні заарештувати Путіна після прибуття.

Раніше ПАР вже проігнорувала рішення МКС про арешт топ-політика. У 2015 році ПАР відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він був присутній на саміті Африканського союзу в країні. Колишній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС в 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися.

Минулого тижня нинішній президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що очолювана ним правляча партія Африканський національний конгрес ухвалила рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Проте вже незабаром адміністрація президента ПАР заявила, що лідер країни "зробив помилку" у заяві з приводу МКС. Там заявили, що Рамафоса неправильно висловився, і що, насправді, країна не планує виходити з МКС і відмовлятися від зобов'язань, які має виконувати, згідно з "Римським статутом".

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