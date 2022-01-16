Операція "Дестабілізація": яких дій варто очікувати від РФ після отриманого від Заходу ляпаса

Градус напруги між Росією і Заходом – найвищий з часів Холодної війни. В Москві марять поверненням земель та могутності Радянського Союзу, але розуміють, - без України ідея нової російської імперії приречена на крах. Перекрити українцям шлях до Європи Москва готова за будь-яку ціну.

"Ми введемо війська в Україну, це наша земля!", "…Ніколи Україна та Грузія не повинні приєднатися до НАТО", "Хрін вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварі!"… Так кремлівський пропагандист, директор російськомовного мовлення телеканалу RT Антон Красовський озвучив справжню мету Кремля. І це - переклад на зрозумілу мову того, що росіяни мали на увазі в переговорах, за якими уважно слідкував ТСН.Тиждень, кажучи "Дайте нам гарантії безпеки". Але західні дипломати з першої зустрічі в Женеві цей сленг цілком зрозуміли, і одразу ж обнулили вимоги Путіна про нерозширення НАТО.

"Це Росія зібрала понад сто тисяч військ вздовж українських кордонів. Росія вторглася до України у 2014-му, це Росія продовжує підживлювати війну на сході України. І зараз саме дії Росії призводять до кризи не тільки в Україні, а й в усій Європі, і в нас", - заявила заступниця Держсекретаря США Венді Шерман.

Якщо російські сили просунуться ще далі вглиб України, під санкції потрапить особисто Володимир Путін. Блокування закордонного майна та заборона на в’їзд до Штатів – ось що загрожує йому, його ближньому колу та й усій військовій та політичній еліті Росії. Навряд чи це сподобається власникам капіталів, які бачать Кремль як гаранта своєї недоторканості. І це, за спостереженнями ТСН.Тижня, лише частина санкцій, яку обіцяє Захід.

"Ми ясно дали зрозуміти і сказали це напряму росіянам, що якщо Росія ще глибше вторгнеться до України, вона заплатить високу ціну і побачить наслідки, значно більші, аніж ті, які мала після 2014 року", - сказала Венді Шерман.

Ще один неприємний сюрприз для Кремля стався вже під час перемов. Американські медіа дізнались, що одним швидким розчерком пера адміністрація Байдена негласно передає Україні додаткової військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Як дізнався ТСН.Тиждень, йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси, засоби зв’язку та інше обладнання. А конгресмени-республіканці розробили законопроєкт щодо особливих союзницьких відносин з Україною, який вони назвали "НАТО плюс".

При цьому, на свій ультиматум про гарантії невходження України до НАТО Росія отримує гучного ляпаса від Генсека альянсу, який емоційно запевнив, - членство України ухвалено, вступ до Альянсу - лише питання часу.

"Лише Україна і тридцять союзників вирішуватимуть, коли Україна буде готова до членства. Ніхто більше. Тут у Росії немає права вето", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

А ще в Брюсселі заговорили про приєднання до НАТО інших сусідів Росії, досі нейтральних Швеції та Фінляндії. Сім десятків років вони відмовлялись від участі в Північноатлантичному Альянсі. Пітерці до фінів ледь не по молоко їздили, бо близько дешево і якісно. Тож росіяни, за спостереженнями ТСН.Тижня, явно отримали зворотний ефект від переговорів.

"На сьогодні у нас немає жодного об’єднувального порядку денного. Немає зовсім", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.

Збагнувши, що ультиматум відкинуто, росіяни швидко переходять до прямих погроз.

"Нашому терпінню прийшов кінець. Ми дуже довго "запрягали", дуже довго", - заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

В унісон з погрозами дипломатів, у російському медіапросторі розпочинається антиукраїнська істерія. Причому в рази потужніша, аніж у 2014 році. Пропагандисти вже прямо заявляють про найближче знищення України.

"Ми заберемо у вас вашу Конституцію і спалимо її на Хрещатику разом з вами… Це наша, російська земля!", - заявляє директор російськомовного мовлення телеканалу RT Антон Красовський.

Зруйнувати єдність Заходу, який відкинув ультиматум Кремля, - ось, що зараз намагатимуться робити росіяни після провальних для себе перемов. Зокрема, за допомогою військової сили вздовж українських кордонів. Так каже колишній командувач американських військ у Європі. Втім, Бен Годжес, з яким поспілкувався ТСН.Тиждень, вважає - це буде новий рівень гібридної війни. Спроба внутрішньої дестабілізації. Широкомасштабне вторгнення в Україну малоймовірне: "Їхня мета - не завойовувати всю Україну. Їхнє завдання - представити Україну для Заходу як державу, яка не відбулася. Яку не можна прийняти ані до ЄС, ані до НАТО… Для цього їм не потрібно влаштовувати наступ на Київ або доходити до Львова… Вони знають, що, у разі атаки, вони матимуть значну кількість жертв серед росіян. І це буде важко приховати від їхнього населення… Вони дадуть ситуації вибухнути рівно настільки, щоб Захід обмежився тільки санкціями. Будуть поступово, крок за кроком, брати те, що їм потрібно. Звісно, це відбуватиметься в контексті потужних кібератак та спроб порушити здатність урядових та військових структур України до рішень та дій".

Кібератаки. Як у воду дивився Бен Годжес. Усього через кілька годин цієї розмови ТСН.Тижня з генералом, сталося саме те, про що говорив екс-командувач. Потужна кібератака на десятки урядових установ України.

"Ми впевнені на 99,999 відсотків, що це Російська Федерація. Друга сторона, ми на 99,999 відсотків впевнені, що це структура дотична до російського сектору безпеки і оборони", - заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Але після провальних перемов від Росії можна чекати на щось більше, ніж просто кібератака. Росія готується напасти сама на себе, аби звинуватити в цьому Україну, попереджає американська розвідка. Приблизно так, як зробили нацисти, аби розпочати Другу Світову.

"Росія створює умови, щоби сфабрикувати привід для вторгнення, включно з диверсіями та інформаційними атаками, щоби звинуватити Україну у нападі на російські сили на сході України, - каже речниця Білого дому Джен Псакі. - У нас є інформація про те, що Росія вже розмістила групу оперативників для того, щоби на сході України провести операцію під чужим прапором".

Польський дипломат Радослав Сикорський пише у своєму Твіттері: "Путін створив привід для другої Чеченської війни, яка стрімко підняла його на посаду президента, примусивши ФСБ підірвати багатоквартирні будинки з допомогою гексогену та убивши сотні росіян. Я очікую на схожий підхід і щодо України".

Вразливих точок створення приводу для війни кілька. Одна з них – Придністров’я, де російські війська охороняють багатотонні склади з боєприпасами. Про це говорить українська розвідка. А в окупованій Горлівці стався витік аміаку, який, за даними українських спецслужб, росіяни хочуть представити як хіматаку збоку України. Вочевидь, щоб прозвучали заклики, добре знайомі з чотирнадцятого – "Путін, введи війська".

"У нас є розрахунки. Для того, щоб тримати нашу територію, Російській Федерації треба мати півтора мільйона військових, щоб тримати нашу територію, - каже секретар РНБО України Олексій Данілов. - Тепер у мене запитання: скільки наших громадян встануть на захист? В перший тиждень - п'ять мільйонів наших громадян підуть на захист нашої країни… Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, шансів у Росії нуль. Просто нуль. І їхнє сьогоднішнє завдання - це внутрішня дестабілізація нашої країни".

Ключове слово - "якщо". Адже саме внутрішня дестабілізація в сусідніх країнах - це те, в чому російські спецслужби неперевершені. І чого нам варто не допустити за будь-якої ціни.

Андрій Цаплієнко, Роман Сизченко