Офіційний Будапешт перед візитами прем'єр-міністра Угорщини до Росії та Китаю ніяк не контактував із Єврокомісією.

Офіційний Будапешт перед візитом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до РФ та Китаю ніяк не контактував із Європейською комісією (ЄК). Про це у вівторок, 9 липня, на брифінгу повідомив речник ЄК Ерік Маммер.

"Наскільки мені відомо, коли хтось виступає посередником, це відбувається тому, що обидві сторони попросили про медіацію. І наскільки мені відомо, це не так. Українці точно не зверталися до нього з проханням про посередництво", - зазначив речник.

За його словами, перед турне Орбана в Будапешта не було контактів із ЄК та спроб поінформувати Єврокомісію про результати зустрічі з Сі Цзіньпіном. Водночас сама ЄК не зверталася до Угорщини за будь-якими поясненнями чи деталями зустрічі чи стосовно того, що Орбан використовував прапор головуючого в ЄС у своїй комунікації.

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"Комісія не несе відповідальності за управління іміджем головуючої в Раді країни", - пояснив Маммер.

Він додав, що "є дуже простий спосіб покласти край цьому конфлікту", який полягає в тому, щоби Росія припинила війну.

"Світове турне" Орбана

2 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілись в Києві. Глава угорського уряду заявив, що зустріч із главою української держави "вже давно назріла".

Вже за день Орбан прилетів до Москви для зустрічі з правителем Росії Путіним.

Після цього угорський прем'єр в Китаї наполягав на припиненні вогню в Україні. З Піднебесної Орбан відправився з візитом до США.

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