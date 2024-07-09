Удар по 'Охмадиту': Орбан заявив про 'жорстокість війни' і закликав до припинення вогню

Угорський політик також не згадав про те, що відповідальність за цей злочин лежить на Росії.

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Коментар Орбана з'явився у X через понад добу після цинічної атаки росіян. Політик не висловив співчуття загиблим і постраждалим у результаті ракетного удару, а також не обмовився й словом про відповідальність Росії за цю атаку.

Натомість Орбан заявив, що це був "трагічний і жахливий теракт у Києві", який доводить, що "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень".

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"Саме тому дев’ять днів тому ми розпочали миротворчу місію. Усе більша інтенсивність війни – це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити мирну політику, яка б спонукала Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів", – додав він.

Удар по Охматдиту

8 липня російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл України. Запущена росіянами ракета була запрограмована саме на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

8 липня окупанти атакували й інші міста, в тому числі Дніпро та Кривий Ріг. Там також є загиблі і поранені.

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