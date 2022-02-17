Осередок бандерівців: чи справді Львів безпечніший за Київ в умовах російської загрози

Поки політики усіх рівнів дискутують на тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Львів поступово перетворюється на таку собі дипломатичну Мекку. У центрі міста побільшало автівок з дипломатичними номерами, а ціни на нерухомість підскочили в рази. Як і де у Львові працюватимуть іноземні дипломати, що діється на ринку нерухомості, та що про все це думають пересічні львів’яни, дізнавався УНІАН.

Дипломатичний десант

Минулого тижня про свій тимчасовий переїзд зі столиці до Львова заявили Посольства США, Канади, Австралії та Генконсульство Німеччини, яке розташовувалось у Дніпрі. Частину своїх працівників з Києва у Львів перевело й Посольства Великої Британії та Ізраїлю…

Проте президент Володимир Зеленський не підтримує таких рішень дипломатів. Він назвав переміщення посольств з Києва до Львова великою помилкою, оскільки у разі ескалації зачепить всю Україну.

"Велика помилка, що деякі посольства (але це їхнє рішення) переїжджають на західну Україну. Бо немає західної України – є Україна, вона цілісна. Тому, якщо, не дай Боже, щось станеться, це буде скрізь. Не можна бути від ескалації чи від проблем за п’ять або шість годин", – заявив Зеленський.

Наразі жодна дипустанова не повідомляє про подробиці своєї роботи у Львові та не оприлюднює адреси.

"Представники посольств перебувають під охороною державних служб. Кожне посольство кілька місяців тому опрацьовувало варіанти переїзду і має приміщення. Маємо почесних консулів у Львові, і вони якісно працюють з посольствами", – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Останнім часом автівки з дипломатичними номерами у Львові можна помітити біля найелітніших готелів, тому можна припустити, що працівники дипустанов оселилися саме там.

Працює у Львові й російське Генконсульство, розташоване на вулиці Левицького. На його сайті йдеться, що прийом громадян там проводять за попереднім записом, проте жоден телефон дипустанови не відповідає.

"Шановні відвідувачі, через незалежні від Генерального консульства причини, телефонний зв'язок у нашій установі повністю відключений. Просимо використовувати для звернень та консультацій нашу електронну пошту", – повідомляють в Генконсульстві.

Ажіотажу немає, а ціни зростають

Тільки-но почалися розмови про можливе вторгнення Росії в Україну, в місті стрімко пішли вгору ціни на нерухомість. Якщо ще перед новим роком однокімнатну квартиру у Львові можна було орендувати за 7-8 тисяч гривень. То тепер ціни стартують від 10-12 тисяч.

"Ціни на оренду квартир виросли, в середньому, на 5-7%, – розповідає УНІАН рієлтор, голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Андрій Борисов. – Мова йде про квартири з хорошим ремонтом, у новобудовах чи старих будинках, повністю умебльовані, з технікою, щоб от одразу заселитися й жити. Але ще раз наголошую – обирають квартири вже готові".

Також, за словами рієлтора, зараз немає масового скуповування житла. Фахівець пояснює це передусім високими цінами на нерухомість: купити нову квартиру можна за ціною від 1100 доларів за 1 квадратний метр. Але це буде помешкання без ремонту, в яке потрібно буде вкласти ще чималу суму. За даними АФНУ, у Львові ціни хоч і поступаються київським, проте вартість квартир залишається досить високою.

Місцеві мешканці від цього не у захваті. Кажуть, що тепер усі квартири, особливо в новобудовах, розкуплять біженці. Але фахівець з нерухомості Андрій Борисов заспокоює: "Купувати квартири у Львові не поспішають, адже ціни і так досить високі – лише на відсотків 15 менші, ніж у Києві. Тому люди надають перевагу орендованому житлу. І вони, в основному, зі Сходу".

За його словами, ринок нерухомості у Львові досить розвинений. Тому ажіотажу немає – є великий попит, але пропозицій все одно більше.

Життя без паніки

Наразі у Львові все виглядає спокійно – львів’яни ходять на роботу та навчання, у вихідні в центрі багато туристів, а в магазинах масово не скуповують гречку та туалетний папір. До того ж міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що у місті цілком безпечно й причин для паніки немає. Мовляв, у разі надзвичайної ситуації у Львові не виникне проблем ні з електропостачанням, ні з водою.

"Під час позапланового засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, ми обговорили питання щодо життєдіяльності міста в умовах загрози вторгнення. Якщо коротко, то проблем не буде – ми розглядаємо різні можливості автономної подачі води жителям львівської громади на випадок повної зупинки роботи водопровідної мережі", – сказав Садовий.

За його словами, керівники медзакладів отримали завдання збільшити обсяг банку крові та мають забезпечити її необхідну кількість. Це стосується й медикаментів, медичних засобів та харчових продуктів.

"В одній з наших лікарень буде облаштована підземна операційна та палата стаціонарного лікування хворих. Важливо також забезпечити альтернативні джерела живлення для функціонування стратегічних підприємств міста та на випадок, якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними. Місто повинно забезпечити альтернативні шляхи комунікації з населенням", – зазначив міський голова.

"Рускій мір" не приживеться, але бомбити можуть

Чи справді Львів такий безпечний у випадку повномасштабної війни? Подейкують, що відповідно до стандартів НАТО, учасники Альянсу зобов’язані захищати не лише себе, а ще й 100-кілометрову зону від останньої країни-члена. Проте політолог Валерій Майданюк відкидає такі припущення.

"На рахунок 100-кілометрової зони ситуація досить неоднозначна. Це – міф, який спростовується прикордонною ситуацією на територіях, де НАТО вже межує з РФ. Польща і Литва – з Калінінградською областю РФ, Польща межує з проросійською Білоруссю, і ми бачимо, що ніяка 100-кілометрова зона від польського східного кордону не захищається ніким з представників НАТО. Естонія впритул прилягає до російської території, і там ми не бачимо, щоб НАТО десь захищало 100-кілометрову зону... Так само в Туреччині немає такої ситуації, щоб власне натівські війська захищали якусь 100-кілометрову територію навколо Туреччини в Сирії чи Іраку", – нагадує він.

Проте, за його словами, Львів може розглядатися членами НАТО як єдине велике місто тієї частини України, на яку Москва, скоріше за все, не наважиться напасти. Московитів лякають… бандерівці.

"Історико-ідеологічний ореол навколо Західної України та Галичини сформований таким чином, що ця територія сприймається як така, де "рускій мір" не зможе закріпитися. Насамперед це зумовлено ворожою налаштованістю західних українців до Москви. І цього достатньо для кремлівських стратегів, щоб виключити цю територію зі списків своїх територіальних зазіхань. На всіх картах російського наступу, чи пропагандистських імперських фото щодо бажаних кордонів Росії, Західна Україна завжди виключена зі складу земель, де Росія хотіла б встановити свій контроль. Очевидно, бандерівці у 1940-50-х роках допомогли засвоїти росіянам цей урок. Це, до речі, непоганий наочний приклад того, як можна відучити росіян зазіхати на певні території України. Запорукою цього має бути антипатія до "руського міра" на рівні 80-90% місцевих жителів. І Путін не наважиться", – каже політолог.

Майданюк вважає, що саме тому західні столиці можуть розглядати російськомовний Київ, розташований дуже близько до білоруського кордону, як зону можливої російської окупації. Мовляв, в столиці такої антипатії до "руського міра", як у Львові, немає. Тобто Львів може сприйматися Заходом як єдина українська територія, гарантовано безпечна від російського вторгнення. Тож, на їхню думку, сім’ї дипломатів і посольства будуть тут у безпеці. Політолог переконаний, що, за умови переміщення своїх представництв до Львова, західним країнам не доведеться ризикувати і визволяти своїх громадян у разі, якби дипломатичні установи опинилися на території агресора – так, як це нещодавно було в Афганістані.

"Проте про безпеку говорити можна лише умовно, – підкреслює Майданюк. – Не варто виключати ракетно-артилерійських ударів і по Львову зокрема".

У будь-якому разі, найближчим часом у Львівській обласній раді має відбутися позачергова сесія, на якій депутати мають ухвалити додаткові рішення, необхідні для посилення обороноздатності Львівщини у цій складній ситуації.