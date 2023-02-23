Сполучені Штати досі не бачили надання Пекіном летальної військової допомоги Москві.

У Пентагоні попередили Китай про наслідки в разі посилення взаємодію з Росією та передачі країні-агресорці летальної чи іншої допомоги, яку РФ може використати у війні проти України.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", відповідну заяву під час брифінгу зробила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Вона наголосила, що Китай "безумовно матиме наслідки, якщо вони поглиблять свої відносини з Росією".

За словами Сінгх, Сполучені Штати досі не спостерігали надання Пекіном летальної військової допомоги Москві. Незважаючи на це, відповідне питання залишається актуальним для американської сторони.

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При цьому представниця Пентагону нагадала, що Вашингтон неодноразово попереджав Пекін про наслідки по багатьох офіційних каналах. Зокрема, відповідні заяви лунали на рівні глав держав, а також зовнішньополітичних та оборонних відомств.

Співпраця Китаю та РФ: реакція світу

У США вважають, що Китай веде подвійну гру, публічно називаючи себе прихильником миру, але водночас все ближче підходячи до рішення про надання летальної військової допомоги Росії.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на чутки про плани Китаю допомогти Кремлю у війні проти України. Він наголосив, що така дія Пекіну стане "червоною" лінією.

Крім того, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила Китай, що він несе відповідальність за мир у всьому світі і не має постачати зброю Росії.

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