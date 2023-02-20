Під забороною і поставки товарів подвійного призначення.

Міністрерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила Китай, що він несе відповідальність за мир у всьому світі і не має постачати зброю Росії.

Недозволено і поставляти товари подвійного призначення, наголосила глава МЗС ФРН.

Як міністерка акцентувала на брифінгу в Брюсселі, це питання було піднято на її зустрічі з китайськими дипломатами під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.

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Зустріч відбулася 17 лютого. За її підсумками Генеральне консульство КНР в Мюнхені повідомило, що Анналена Бербок і політичний радник китайського лідера Ван І обмінялися думками щодо війни в Україні. Китайська сторона продовжила називати розв'язану Росією криваву загарбницьку війну "кризою" і стверджувати, що є прихильною дипломатичному врегулюванню.

"Ван І сказав, що розуміє заклопотаність європейських країн українською кризою. Чим довше триватиме криза, тим більших збитків зазнає Європа, і час від часу можуть відбуватися інциденти, подібні вибухам газопроводу "Північний потік". Що стосується українського питання, Китай завжди був прихильний сприянню мирним переговорам, і якою б складною не була ситуація, Китай ніколи не відмовиться від таких зусиль. Китай готовий зміцнювати зв'язки з Німеччиною та іншими європейськими країнами, щоб якомога швидше полегшити ситуацію", – повідомило консульство.

Країни світу закликають Китай не давати зброю Росії

Раніше Вашингтон стверджував, що Китай надає РФ нелетальну військову допомогу та економічну підтримку. Пекін своєю чергою намагався перекласти відповідальність за війну в Україні на США і заперечував надання допомоги РФ.

Протягом останніх днів серед партнерів України зростає стурбованість тим, що Китай може почати допомагати Росії летальною зброєю.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок заявив, що якщо Китай передаватиме зброю Росії, це стане "червоною лінією".

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай у суботу, що будуть "наслідки", якщо Пекін підтримає Росію в її вторгненні на Україну. Блінкен сказав своєму китайському колезі Ван І, що Вашингтон стурбований тим, що Китай розглядає можливість поставок зброї в Росію.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що США "не мають права читати лекції" про постачання зброї.

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