Європейський союз у такому випадку буде працювати на одній хвилі з Вашингтоном.

Якщо Китай буде передавати зброю Росії, то така дія Пекіну стане "червоною" лінію. Так очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок 20 лютого відреагував на чутки про плани Китаю допомогти Кремлю у війні проти України.

Минулої суботи Боррель провів зустріч із високопоставленим китайським чиновником Ван І, де звернувся до Пекіну із занепокоєнням щодо дій Піднебесної.

"Я висловив нашу серйозну стурбованість тим, що Китай постачає зброю Росії. Я попросив його не робити цього, і висловив не тільки наше занепокоєння, але й те, що для нас це буде "червоною лінією" у наших стосунках", — передає слова Борреля ресурс Politico.

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Окрім цього європейським дипломат поділився відповіддю його китайського колеги:

"Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що у них немає таких планів", — сказав Боррель.

До цього Боррель додав, що не зважаючи на заспокійливі заяви китайських дипломатів, Європейський союз залишиться пильним щодо цієї ситуації.

Очільника європейської дипломатії підтримали і міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні Ради із закордонних справ у Брюсселі. Більше того, голова литовського МЗС Габріеліус Ландсбергі заявив, що Європейський союз буде працювати єдино з США, якщо китайська зброя опиниця в Кремля.

Відзначимо, що заяві Борреля передувало висловлення 19 лютого "глибокої стурбованості" Держсекратерем США Ентоні Блінкеном щодо загроз постачання Китаєм зброї для російської армії. Тоді американський високопосадовець попередив Пекін про можливість "серйозних наслідків".

Китай і його вклад у війні Росії проти України

Одну з китайських компаній було викрито у постачанні Росії комплектуючих для ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військова допомога Пекіна Кремлю може стати причиною світової війни.

19 лютого голова МЗС Китаю прибув із візитом до Москви – він перебуватиме у столиці РФ два дні.

У той же один із західних ресурсів заявив, що Пекін хоче випробувати свою зброю на російській армії перед війною проти США.

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