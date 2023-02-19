Держсекретар Ентоні Блінкен висловив занепокоєння з приводу готовності КНР підтримати агресію РФ в Україні.

Китай зіткнеться з серйозними наслідками в разі передачі Росії летальної зброї для застосування в Україні. Це вплине на відносини з США, які готові до заходів у відповідь.

Як повідомило Sky News, таку заяву зробив держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у розмові зі ЗМІ після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван І. Він сказав: "Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України, і я ясно дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки в наших відносинах".

За словами Блінкена, США неодноразово попереджали Піднебесну про дії у відповідь у разі допомоги РФ. Президент Джо Байден особисто говорив про це з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

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Китай підтримує Росію: що відомо

Як повідомило видання CNN з посиланням на офіційні джерела, знайомі з розвідувальними даними, Китай веде подвійну гру. Публічно Піднебесна виступає за мир, але є "тривожні" сигнали, що Пекін готується таємно постачати летальну зброю Москві.

З коментарів американських чиновників NBC News стало відомо про нелетальну допомогу Росії від КНР. У неї могли входити форма і навіть бронежилети.

Репортери The Wall Street Journal з посиланням на митні документи розповіли про постачання дронов DJI з Піднебесної до Росії. За даними журналістів, Китай хоче випробувати їх в Україні перед війною з США.

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