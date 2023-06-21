Там повторили позицію Білого дому про те, що в даний час США зосереджені на озброєнні для України.

У Пентагоні заявили, що Україна матиме власний шлях приєднання до НАТО.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає ЄвроПравда. "Що стосується України, то вона матиме власний шлях до вступу в НАТО", - додала вона.

При цьому Сінг підкреслила, що в даний час влада США зосереджена на тому, щоб забезпечити Україну всім необхідним для війни.

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"Наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", – сказала представниця Пентагону.

Вступ України в НАТО

З наближенням літнього саміту НАТО пожвавилась і риторика навколо вступу України в Альянс. Раніше український президент Володимир Зеленський виступив з різкою заявою, в якій йшлося про те, що Києву нема чого робити на саміті НАТО, якщо він не отримає чіткий сигнал щодо термінів вступу. Президент зауважив, що в даний час про вступ не йдеться, але Україна хотіла б приєднатися до Альянсу по закінченню війни.

3 червня в Білому домі заявили, що США підтримують шлях України в НАТО, але в даний час зосереджуються на наданні військової допомоги для перемоги над російськими окупантами.

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