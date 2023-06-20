Вона стала більш "проукраїнською" та наближеною до позиції Польщі та країн Балтії.

На раді оборони в Єлисейському палаці 12 червня розглянули варіант відмови від традиційно обережної позиції уряду Франції щодо швидкого вступу України до НАТО.

Як повідомляє Le Monde, Париж може зайняти більш "проукраїнську" позицію - перейти з табору Німеччина та США до Польщі та країн Балтії, які вважають швидке приєднання України до Альянсу важливим фактором безпеки Європи.

Зазначається, що Франція може змінити свою позицію, щоб натиснути на Кремль, зокрема, зробити Росію більш зговірливою у питанні виведення окупаційних військ та припинення агресії проти України.

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На раді оборони обговорювали, що таке посилення позиції Парижа може вплинути на Росію. Там сподіваються переконати її в марності продовження війни. Крім того, це розраховано й на вплив на українське керівництво. Очікується, що це нібито допоможе схилити Київ вступити в гіпотетичні переговори про мир раніше, ніж Україна зараз схиляється.

Вступ України до НАТО

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

14 червня 2023 року генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що саміт НАТО у липні підтвердить, що майбутнє України з блоком.

За даними Politico, Столтенберг в приватному порядку пропонував союзникам прийняти Україну до Альянсу після війни без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Наразі тільки дві країни категорично проти цього варіанту. Проти спрощення процедури вступу України до НАТО виступив також американський президент Джо Байден.

Водночас Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу.

16 червня Сейм Польщі прийняв резолюцію про членство України в НАТО. Сейм Литви до літнього саміту НАТО ухвалив резолюцію, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.

Зараз Україна має формальну підтримку членства в НАТО вже від 20 країн-членів Альянсу. Нещодавно до списку доєдналась Канада.

Попри йе 19 червня Столтенберг наголосив, що НАТО не буде офіційно запрошувати Україну до Альянсу на липневому саміті.

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