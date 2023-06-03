Там дали зрозуміти, що в даний час вважають це не головним.

США підтримують шлях України в НАТО, але в даний час зосереджуються на наданні військової допомоги для перемоги над російськими окупантами.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише "Європейська правда". "Ми віддані політиці відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення ухвалюється 31 членом Альянсу і країною, яка хоче вступити. Це не змінилось… Але зараз ми зосереджені на тому, що можемо зробити для підтримки зусиль України в боротьбі за демократію, свободу проти російської агресії. І це те, що ми будемо продовжувати робити", – пояснила вона позицію США.

Маючи на увазі новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн Жан-П’єр заявила: "Ми продовжуватимемо у тому ж дусі".

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Вступ України в НАТО

На тлі наближення літнього саміту НАТО почала пожвавлюватися риторика навколо вступу України в НАТО.

Так 2 червня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав бути реалістами та не обіцяти зайвого Україні, оскільки очевидно, що в осяжному майбутньому країна не стане членом Альянсу.

При цьому сьогодні український президент Володимир Зеленський виступив з різкою заявою, в якій йшлося про те, що Києву нема чого робити на саміті НАТО, якщо він не отримає чіткий сигнал щодо термінів вступу.

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