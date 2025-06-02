Україна пропонує провести наступну зустріч з РФ між 20 і 30 червня.

Російська делегація лише сьогодні, 2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі передала Україні своє бачення щодо кроків до припинення вогню. Про це очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров сказав журналістам у Стамбулі після зустрічі з російською делегацією.

Як нагадав Умєров, українська сторона кілька днів тому передала російській стороні документи щодо шляху до миру, але, до сьогодні, від росіян не було жодної реакції.

"Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ нашій делегації. Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки", - сказав Умєров.

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Ще один пункт порядку денного сьогоднішніх перемовин стосувався зустрічі лідерів України та Росії.

"Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів", - додав Умєров.

Він заявив, що в Україні переконані, що до зустрічі президентів України та РФ можуть бути залучені й інші лідери, і зокрема, президент США Дональд Трамп.

"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для осягнення прогресу у переговорному процесі", - сказав Умєров.

Переговори між Україною та РФ про припинення вогню - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 19 травня між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Після неї Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей", і що Росія "готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій".

28 травня Умєров повідомив, що передав помічнику президента РФ Володимиру Мединському документ з українською позицією щодо припинення вогню.

На неодноразові заклики України до росіян, передати їхній "меморандум" до сьогоднішньої зустрічі у Стамбулі, російська сторона не виявила жодної практичної реакції.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо Росія відкине початковий порядок денний, який передбачає припинення вогню, звільнення заручників і повернення в Україну викрадених дітей, - тоді треба запроваджувати проти Росії болісні санкції з боку Євросоюзу і США.

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