За словами президента, першочергові вимоги України на переговорах - це припинення вогню та звільнення усіх заручників і повернення викрадених дітей.

Президент України Володимир Зеленський окреслив свої очікування від сьогоднішньої зустрічі делегацій України та Росії у Стамбулі.

Зокрема, якщо Росія відкине початковий порядок денний, який передбачає припинення вогню і звільнення заручників, - тоді треба запроваджувати проти неї болісні санкції з боку Євросоюзу і США. Про це Зеленський сказав під час участі у Вільнюському саміті "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн.

"Ми маємо зробити усе, аби дипломатія не була порожньою", - сказав Зеленський.

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У цьому зв'язку президент відзначив, що українська делегація зараз перебуває у Стамбулі для переговорів.

"І ми готові здійснити необхідні кроки для миру", - підкреслив президент.

Зокрема, глава держави наголосив, що спочатку має відбутися припинення вогню та гуманітарні дії - звільнення заручників і повернення викрадених дітей. Зеленський наголосив:

"Усі ключові питання можна вирішити на рівні лідерів. І якщо Росія підірве навіть цей початковий порядок денний, і якщо зустріч у Стамбулі нічого не принесе, це явно означатиме, що сильні нові санкції терміново необхідні - від Євросоюзу 18-й пакет, і від Сполучених Штатів, особливо сильніші санкції, обіцяні президентом Трампом".

Зокрема, жорсткі санкції мають вдарити по російській енергетиці, особливо нафтовому сектору і танкерам, зі зниженням верхньої межі на цін за нафту, і також російські банки та фінансовий сектор загалом.

Переговори у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до Стамбула з метою проведення другого раунду перемовин з делегацією Російської Федерації.

На думку видання The Times, у зв'язку з відсутністю серйозності з боку Москви, переговори між Росією та Україною в Туреччині навряд чи приведуть до прориву.

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