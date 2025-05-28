Він очікує від Москви передачі меморандуму у відповідь до зустрічі, яку очікує не раніше 2 червня.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолює делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру, передав помічнику президента РФ Володимиру Мединському документ з українською позицією. Про це міністр оборони повідомив в мережі X.

За його словами, в розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню.

"На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес", - повідомив Умєров.

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Водночас, він зазначив, що тиск на росіян спрацював.

"Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум", - повідомив Умєров.

Втім, як підкреслив міністр оборони, росіяни затягують передачу документу.

"Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ", - наголосив Умєров.

Також він підтвердив готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Умєров наголосив:

"Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ".

Як підкреслив міністр оборони, Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена.

"Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку", - повідомив Умєров.

Водночас, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає російську сторону негайно передати Україні проєкт "меморандуму".

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" - після десяти днів роздумів та ударів проти України - його можна одразу передати нам", - заявив Сибіга.

Глава МЗС додав, що наступна зустріч між Україною і Росією має бути належно підготовлена. Сибіга наголосив:

"Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше. Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати".

Меморандум про припинення вогню

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський розповів, що Умєров зв'язувався з російською стороною, щоб отримати обіцяний проєкт "меморандуму" про закінчення війни, але досі від росіян нічого немає.

При цьому, пізніше очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський сьогодні заявив, що провів телефонну розмову з Умєровим та запропонував дату й місце майбутньої зустрічі.

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