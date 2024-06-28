Президент зазначив, що детальний план буде розроблено цього року.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вирішуватиме, коли почнуться переговори з країною-агресором - з Російською Федерацією. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар у Києві.

"Авжеж, Україна буде вирішувати. Але, якщо б усе залежало тільки від України, ніякої війни не було би. На жаль, окупант - Росія, і Путін захотів війни. І поки що, він не хоче її закінчувати", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна виявила ініціативу і обрала дипломатичний шлях, бо є жертвою у війні.

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"Саміт миру пройшов. Зараз ми працюємо над трьома детальними планами: енергетика, продовольча безпека і обміни (полонених та повернення дітей - УНІАН), і ці питання, я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Усі інші пунти Формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами", - відзначив Зеленський.

План закінчення війни в Україні та зброя

Він підкреслив, що Україні дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу: "Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо".

Окремо глава держави зазначив, що Україна збільшує виробництво дронів, засобів радіоелетронної боротьби, артилерії.

"Тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі - це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку. І зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру. Але, ми повинні бути сильними, і тому - розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія, окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних - нікого не поважає.

"Це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - наголосив Зеленський.

Глобальний саміт миру - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 15–16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Учасники саміту узгодили спільну позицію щодо трьох пунктів: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека й звільнення всіх полонених і депортованих українців і українок, дорослих і дітей, яких викрала Росія.

Це три з десяти пунктів Формули миру, яку президент Володимир Зеленський презентував у листопаді 2022 року, під час зустрічі G20 в Індонезії. Робота щодо решти пунктів буде продовжена разом зі світовою спільнотою у визначених на Саміті робочих форматах.

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