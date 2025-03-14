За словами Андрія Сибіги, Росія не хоче завершення війни.

Російський диктатор Володимир Путін прагне продовження війни, а всі його слова про бажання припинити війну, то - димова завіса. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Twitter (Х).

Він зауважив, що Україна сказала "так" пропозиції США про припинення вогню, "бо Україна хоче миру". Однак очільник країни-агресорки Володимир Путін замість того, щоб сказати "так", висуває різні умови.

"Україна прагне припинення війни. Путін прагне продовжити війну. Решта його слів - лише димова завіса", - зазначив Сибіга.

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Переговори щодо закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, за результатами переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії, що відбулись 11 березня, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню, якщо на такий крок піде і Росія.

Учора, 13 березня, до Росії прибули представники США з метою зробити Москві аналогічну пропозицію. Путін заявив, що не проти припинення вогню, але висунув низку умов, зокрема, щоб Україна зупинила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

Водночас президент США Дональд Трамп наголосив, що Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона була неповною. За його словами, він сподівається, що "Росія вчинить правильно" за результатами цих переговорів.

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