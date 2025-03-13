Кремлівський правитель Путін невизначено відповів на пропозицію Сполучених Штатів Америки припинити вогонь на фронті на 30 днів.

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричини кризи", - заявив він.

За словами Путіна, Росія підтримує "саму ідею закінчити конфлікт мирно" і він не виключає, що обговорить перемир'я з американським президентом Дональдом Трампом. При цьому Москва вимагає гарантій, що під час перемир'я Україна не буде проводити мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також отримувати зброю від союзників:

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"Ситуація на землі стрімко змінюється. Армія РФ наступає майже скрізь, незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення в разі перемир'я. А як будуть вирішуватися питання контролю, верифікації? Хто буде віддавати накази і яка буде ціна цим наказам? Хто визначить протягом 2 тисяч кілометрів, хто що порушив? Це все питання, які потребують кропіткого дослідження з обох сторін".

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