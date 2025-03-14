У звітах стверджується, що Путін має намір зберегти владу над Києвом.

Секретні звіти американської розвідки ставлять під сумнів готовність Володимира Путіна припинити війну проти України, стверджуючи, що російський лідер не відійшов від своєї максималістської мети - захопити контроль над країною. Як пише The Washington Post, в одній із секретних оцінок, датованій 6 березня, йдеться про те, що Путін, як і раніше, має намір утримувати владу над Києвом.

"Ці доповіді не призначені для оцінки дипломатичної роботи президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні або перспектив пропозиції про 30-денне припинення вогню. Але вони підкреслюють, що перед Трампом і його командою з національної безпеки стоїть складне завдання, і піднімають питання про те, чи не помиляється Білий дім у розумінні готовності Путіна до миру", - пише WP.

При цьому, на думку деяких чиновників США, навіть якщо Путін погодиться на тимчасове перемир'я, то скористається ним для відпочинку і переоснащення своїх військ - і, найімовірніше, порушить умови угоди, влаштувавши провокацію, в якій звинуватить Україну.

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Інші чиновники розповіли, що в доповідях містяться більш обережні прогнози про те, на які умови миру може погодитися Путін. Однак вони визнали, що немає жодних ознак того, що Путін відступив від своєї вимоги включити Україну в орбіту безпеки та економіки Росії.

"У нього є давнє бажання відновити "Росію-матушку", - сказав один із чиновників.

При цьому, хоча невідомо, чи був Трамп особисто проінформований про доповідь розвідки від 6 березня, одне з джерел зазначило, що це той тип аналізу, яким традиційно ділилися з президентом.

За словами іншої обізнаної людини, деякі з оцінок США щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують Трампа:

"Президент відчайдушно хоче укласти угоду. А росіяни не виявляють жодних ознак послаблення. Вони нарощують свої вимоги".

Тим часом співробітник європейської розвідки, посилаючись на розвіддані, зібрані за останній місяць, заявив, що російські чиновники вважають, що Трамп слабкий, не має принципів і може бути відкритий для маніпуляцій.

Співрозмовник видання наголосив, що в разі досягнення постійного припинення вогню Москва, імовірно, повернеться до "гібридних" або невійськових засобів підриву України, як це було 2014 року після вторгнення до Криму та східної України і далі до повномасштабного вторгнення 2022 року.

Це включає економічний і дипломатичний примус, проникнення в українську еліту, ділові кола, служби безпеки і збройні сили, а також вплив через російську церкву в Україні.

"Вторгнення у 2022 році відбулося тому, що гібридні інструменти не принесли результатів", - сказав чиновник.

Путін і перемир'я - новини

Раніше Володимир Путін заявив, що не проти угоди про тимчасове припинення вогню, але зажадав, щоб Україна зупинила мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не отримувала від союзників озброєння.

Як пише The Telegraph, Путін застосував класичну російську тактику затягування переговорів, щоб вичавити максимум можливих поступок.

Financial Times також писав, що Москва не бажає відмовлятися від своїх максималістських вимог щодо України в рамках будь-якої мирної угоди.

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